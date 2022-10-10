ضبط 1284 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة، استهدفت المتهمين بالتنقيب عن الآثار، حيث نجحت في ضبط (1284) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار)، وذلك خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله، يعاقب بالسجن من سنة الى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب، فى استخراج قطع أثرية، ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.