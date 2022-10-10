اليوم السابع
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ضبط 12 مخبزا مخالفا فى حملة تموينية بالقليوبية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:03 ص
ضبط 12 مخبزا مخالفا فى حملة تموينية بالقليوبية مخبز - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملة للوقوف على الحالة التموينية بمخابز المحافظة، ومدى التزام أصحاب المخابز التي تقوم بإنتاج خبز بلدي مدعم لجمهور المستهلكين.
 
وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن الحملة توجهت ناحية مدينة ومركز قليوب، وأسفرت عن ضبط 5 مخابز بلدية يوجد بها عجز بكميات أرصدة الدقيق المدعم بكمية قدرها 1211 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5، كما تم ضبط 3 مخابز بلدية تقوم بإنتاج خبز نقص الوزن، وكذلك ضبط مخبز بلدي لا يوجد به ماكينة لصرف الخبز البلدي لجمهور المستهلكين.
 
كما أسفرت الحملة، عن ضبط 2 مخبز بلدي لعدم نظافة أدوات الإنتاج، وضبط مخبز قام بتجميع 3 شكائر دقيق بلدي مدعم،  موضحة أن الحملات الرقابية ستستمر على مستوى محافظة القليوبية لضبط المخالفين.
 
 
 
 

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