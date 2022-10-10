ضبط 100 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء فى دمياط

وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم المضبوطات إلى مضرب أرز الزرقا وإيداع ثمنها خزينة المحكمة على ذمة المحضر الخاص.









يأتى ذلك بالمخالفة لقرار وزير التموين رقم 139 لسنة 23 الذى يحظر الاتجار بدون ترخيص أو نقل الأرز إلا بتصريح من مديرية التموين.