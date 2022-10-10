ضبط 100 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء فى دمياط

تمكن رجال تموين دمياط برئاسة المحاسب علي الغزاوي مدير عام تموين دمياط، من ضبط 100 طن أرز شعير بمخزن سرى بعزبة الحمامصى بمركز فارسكور تحرر عنها المحضر رقم 16454جنح فارسكور للاتجار بدون ترخيص وإخفاء سلعة أساسية بغرض الاحتكار والمضاربة على ارتفاع سعرها وخلق سوق السوداء.
يأتى ذلك بالمخالفة لقرار وزير التموين رقم 139 لسنة 23 الذى يحظر الاتجار بدون ترخيص أو نقل الأرز إلا بتصريح من مديرية التموين.
وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم المضبوطات إلى مضرب أرز الزرقا وإيداع ثمنها خزينة المحكمة على ذمة المحضر الخاص.
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