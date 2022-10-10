ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر بحوزة مدير ثلاجة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لاتهامه بالغش التجاري، وحيازته كمية من اللحوم مجهولة المصدر بدون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، إلى طرح مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لكمية من اللحوم مجهولة المصدر للبيع، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.