اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر بحوزة مدير ثلاجة في الجيزة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:55 م
ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر بحوزة مدير ثلاجة في الجيزة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لاتهامه بالغش التجاري، وحيازته كمية من اللحوم مجهولة المصدر بدون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
توصلت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، إلى طرح مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لكمية من اللحوم مجهولة المصدر للبيع، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

حملة تموينية

غش تجاري

مباحث التموين

تموين الجيزة

لحوم فاسدة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة