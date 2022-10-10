ضبط صاحب صفحة تروج لبيع أدوية مجهولة بـ"الفيس بوك" في المقطم

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للترويج لبيع الأدوية غير المصرح بتداولها بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء صفحة على موقع التـواصل الإجتماعى "فيـس بوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية ملكه بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (21,555 ألف قرص دوائى- مبلغ مالى - هاتف محمول) .

بمواجهته إعترف بإنشائه الصفحة المُشار إليها بقصد ترويج الأدوية المهربة جمركياً والتصرف فيها بالبيع لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة وترويج وبيع الأدوية والعقاقير بصورة غير مشروعة.