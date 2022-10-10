ضبط سيدة استولت على 139 ألف جنيه معاش زوجها المتوفى رغم زواجها بجرجا سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط ربة منزل تقيم بدائرة قسم جرجا جنوب المحافظة؛ لقيامها بالاستيلاء على مبلغ 139 ألف جنيه من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدون وجه حق من معاش زوجها المتوفى، على الرغم من زواجها.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم شرطة جرجا يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو علاء الدين م ه م 54 سنة مدير الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسوهاج ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بقيام المدعوة هدي ف ا ع 50 سنة حاصلة على دبلوم صناعي وتقيم دائرة قسم جرجا، بالاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدون وجه حق، وذلك عن معاش زوجها المدعو علي م ب ع المتوفى، على الرغم من زواجها من المدعو محمد ا ح.

كشفت التحريات أن المبالغ المستولى عليها بلغت جملتها "139.542.27" مائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وأربعون جنيها وسبعة وتسعون قرشًا، مما أضر بأموال الهيئة، وقد أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة تعهدت برد المبالغ المالية، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.