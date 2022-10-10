اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر مع تاجر دواجن في الواحات البحرية بالجيزة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:25 م
ضبط المتهمين بالتشاجر مع تاجر دواجن في الواحات البحرية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 4 أشخاص متهمين بالتشاجر مع تاجر دواجن وإصابته بجرح برأسه، في الواحات البحرية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم محمد أبو زيد مفتش المباحث الجنائية، وتبين أن 4 أشخاص اعتدوا على تاجر دواجن، مما أسفر عن إصابته بجرح بالرأس، بسبب خلافات على تحميل الدواجن داخل مزرعة بالواحات البحرية. 
 
 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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