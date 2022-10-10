صور.. مكتبة الإسكندرية تعرض معجم "أحمد باشا كمال" فى اللغة المصرية القديمة

الإسكندرية جاكلين منير

افتتحت مكتبة الإسكندرية، اليوم مؤتمراً علميّاً ومعرضاً تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ومتحف شامبليون بفيجاك بفرنسا تحت عنوان "الهيروغليفية في القرن الواحد والعشرين"، بمناسبة الاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد.

وافتتح المؤتمر الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور لورون كولون مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية وعدد من الشخصيات العامة.

ويستمر المؤتمر خلال الفترة من 10 حتي 13 أكتوبر 2022، حيث تبدأ فعاليات المؤتمر يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة مساءً، بافتتاح المعرض بالقاعة الشرقية بمركز المؤتمرات بالمكتبة، حيث أعد المعرض المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ومتحف شامبليون في فيجاك بفرنسا ومركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، وهو يحتوي على مجموعة من اللوحات عن فك رموز الكتابة، ولوحات عن تتبُع رحلة الكتابة في مصر.

وعرضت المكتبة لأول مرة في المعرض معجم أحمد باشا كمال المتخصص في اللغة المصرية القديمة، وهو أول قاموس هيروغليفي يتم ترجمته إلى الفرنسية والعربية.

وكانت عائلة أحمد باشا كمال قد أهدت المعجم لمكتبة الإسكندرية لحفظه وترميمه من خلال معمل الترميم، ومن ثمّ عرضه للجمهور

كما نظمت المكتبة محاضرة هامة لعالمة الآثار المصرية الدكتورة فايزة هيكل، استعرضت فيها تأثر اللغة المصرية القديمة بالبيئة التي تطورت فيها وكيف ساعد ذلك في إثراء لغة المصريين القدماء وقدرتهم على التعبير عن أنفسهم.

تناولت المحاضرة شرحًا للارتباط الوثيق بين اللغة المصرية القديمة واللغة العربية، حيث شارك في المؤتمر نخبة متخصصة من علماء الآثار المصريين بعرض أبحاث في غاية الأهمية؛ منها بحث العالم المصري الدكتور عكاشة الدالي، الذي تخرج من كلية الآثار جامعة القاهرة، وحصل على درجة الدكتوراه من معهد الآثار بجامعة لندن، والذي يستعرض محاولات علماء العرب في العصور الوسطى لاكتشاف وفهم رموز اللغة المصرية القديمة، وهو ما سبق شامبليون بما يقرب من ألف عام. كذلك بحث الأستاذة الدكتورة علا العجيزي أستاذة اللغة المصرية القديمة والعميد السابق لكلية الآثار جامعة القاهرة، والذي يتناول عرضًا عن حجر رشيد من خلال إلقاء الضوء على منهجية شامبليون في فك رموز الهيروغليفية. وكذلك بحث الأستاذ الدكتور هاني رشوان أستاذ اللغة العربية وآدابها في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتناول إعادة اكتشاف الأدب المصري القديم من خلال الشعر العربي.