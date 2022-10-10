صور جديدة لكارى جونسون برفقة أطفالها باللونين الأبيض والأسود

كتبت ريهام عبد الله

نشرت كارى جونسون، زوجة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق، سلسلة من الصور بالأبيض والأسود، والتى كشفت عن لمحة عن علاقة كارى جونسون المرحة بطفليها.



كارى جونسون وطفليها

تُظهر صور جديدة لم تُرَ من قبل كارى جونسون مسترخية على "بطانية" موضوعة على مرج ويظهر معها ابنها ويلف البالغ من العمر عامين وشقيقته الصغرى رومى، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



كارى جونسون

وفي إحدى الصور، كانت تحتضن رومي بينما كان ويلف يتسلق على ظهرها، وفى صورة أخرى، تبتسم بينما يشير ويلف إلى السماء أعلاه.

تظهر لقطة مقرّبة تبتسم بعشق لويلف، الذي يبدو أنه ورث شعره عن والده، رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وقد شاركت كارى جونسون الصور مع الأصدقاء على انستجرام، وكتبت: "إنه لأمر جنوني مدى سرعة نمو أطفالك.. يبدو أن ويلف قد كبر الآن ورومي تتسابق معه بسرعة! من فضلكم أبطئوا السرعة!'

يُعتقد أن العائلة تنتقل إلى منزل جديد في هيرن هيل، جنوب لندن، بعد بيع منزلهم في كامبرويل والخروج من مقر رئاسة الوزراء المبنى رقم 10 فى داونينج ستريت.

تم عرض منزلهم في كامبرويل للبيع مقابل 1.6 مليون جنيه إسترليني، أى 400 ألف جنيه إسترليني أكثر مما دفعوه مقابل ذلك.