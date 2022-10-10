اليوم السابع
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الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:57 م
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ضمن مبادرة دكان الفرحة..

صندوق تحيا مصر ينظم معرضا لرعاية 2000 طالب بجامعة جنوب الوادى

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:45 م
صندوق تحيا مصر ينظم معرضا لرعاية 2000 طالب بجامعة جنوب الوادى جانب من افتتاح المعرض
كتب ــ مدحت وهبة

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ينظم صندوق تحيا مصر معرضا للملابس الجديدة  في جامعة جنوب الوادي، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة التي ينفذها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الذين أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية.
 
وشهد صباح اليوم الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، يرافقه الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس جامعة  جنوب الوادي لشؤون البيئة وخدمة المجتمع افتتاح المعرض المقام داخل الصالة المغطاة بالحرم الجامعي، ولمدة 3 أيام لإتاحة الفرصة لأكثر من 2000 طالب وطالبة لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية من الصندوق.
 
كما قام نائب المحافظ ونائب رئيس الجامعة بتكريم عدد من طلاب الجامعة وتسليمهم هدايا تذكارية مقدمة من  الصندوق، تقديرا لتفوقهم العلمي.
 
من جانبه، قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا  مصر، إن معرض دكان الفرحة يتضمن ما يقرب من 8 آلاف قطعة ملابس جديدة بالإضافة للإكسسوارات والأحذية، مؤكدا أن الصندوق يحرص على تنظيم هذه المعارض لتكثيف جهوده في مجال الحماية الاجتماعية ورعاية الشباب في المناطق الأكثر احتياجا لاسيما مع بداية العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن الصندوق مستمر في تنظيم معارض المبادرة طوال العام الدراسي، للوصول إلى أكبر عدد من الطلاب المستحقين.
 
 وأضاف أن مبادرة دكان الفرحة يتم تنظيمها  من خلال التبرعات العينية التي يقدمها مصنعي ومستوردي الملابس الجاهزة، فضلا عن مشاركة بنك الكساء المصري في تجهيز المعارض، مشيرا إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتتيح لكل مستفيد اختيار ما يناسبه بحرية تامة.
 
وأوضح عبد الفتاح أن المبادرة وفرت نحو مليون  قطعة ملابس مجانا لما يقرب من 350 ألاف مستفيد، حتى الأن، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توفير أكثر من 300 ألف قطعة ملابس جديدة ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة ليستفيد منها نحو 100 ألف مواطن أولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الصندوق نظم خلال الفترة الماضية معارض دكان الفرحة في جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان بالإضافة إلى تنظيم معارض في المناطق الأكثر احتياجا والحدودية لتوفير الملابس على دور الأيتام وأبناء السجينات ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (قادرون باختلاف) في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات
 
 
افتتاح المعرض
افتتاح المعرض

صندوق تحيا مصر ينظم معرضا لرعاية 2000 طالب بجامعة جنوب الوادي
صندوق تحيا مصر ينظم معرضا لرعاية 2000 طالب بجامعة جنوب الوادي

معرض لرعاية 2000 طالب بجامعة جنوب الوادي
معرض لرعاية 2000 طالب بجامعة جنوب الوادي

فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة
فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة

معرض للملابس الجديدة في جامعة جنوب الوادي
معرض للملابس الجديدة في جامعة جنوب الوادي

جانب من المعرض
جانب من المعرض
 

صندوق تحيا مصر ينظم معرض لطلاب جنوب الوادي

مبادرة دكان الفرحة

معرض صندوق تحيا مصر



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