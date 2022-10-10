"صحة الإسكندرية": 3 أجهزة للتطبيب عن بعد ضمن أحدث الخدمات العلاجية

الإسكندرية جاكلين منير

قالت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن خدمة التطبيب عن بعد Telemedicine تعد من أحدث الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأضافت "طاهيو" أنه يمكن مناظرة الحالات وعمل استشارات من اساتذة الجامعات فى جميع أنحاء الجمهورية والتنسيق لتحويل الحالات إلى المكان المناسب.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة أنه يوجد 3 أجهزة بمحافظة الإسكندرية لمناظرة الحالات عن بعد بمستشفيات صدر المعمورة والعجمى النموذجى وشرق المدينة.

من جهه أخرى قالت الدكتورة "حنان أنور" مدير عام منطقة المنتزه الطبية أن فريقا طبيا تابعا لمنطقة المنتزه الطبية تواجد بمستشفى شرق المدينة، حيث تم الفحص المبدئى لـ 72 سيدة للكشف المبكر عن أورام الثدى وتحويل 18 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتقرير العلاج اللازم، كما تمت مناظرة عددا من المواطنين للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوى.

وفي إطار الاحتفالات باليوم العالمي للصحة النفسية قامت إدارة العلاج الطبيعي بمنطقة المنتزه الطبية بتنظيم ندوة تثقيفية عن الدعم النفسي لأسر متحدى الإعاقة بعنوان "لست وحدك"- بمركز السلامة والصحة المهنية،حيث تم توجيه رسالة دعم لأمهات الأطفال متحدى الإعاقة.

تحدث فى الندوة الدكتور "عمر بن الخطاب" مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة "هيلين احمد فوزي" رئيسة وحدة الأطفال والمراهقين بمستشفى المعمورة للطب النفسي، والدكتورة "دينا مسعود" أخصائية الطب النفسي بمستشفى المعمورة للطب النفسي.

وحضرها عدد من أمهات الأطفال متحدى الإعاقة الذين يتلقوا العلاج بأقسام العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات التابعة لمديرية الشئون الصحية.