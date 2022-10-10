"صائد الدبابات".. سهرة سينمائية اليوم بنادى سينما أوبرا دمنهور إحياء لذكرى نصر أكتوبر

البحيرة - فريق المحافظات

تعقد دار أوبرا دمنهور اليوم الاثنين سهرة سينمائية مميزة احتفالا بانتصار حرب أكتوبر، حيث يعرض فيلم "صائد الدبابات" للمخرج خيري بشارة والذى يتناول قصة البطل "محمد عبد العاطي" أحد أبطال حرب أكتوبر الذي استطاع بمفرده تدمير 23 دبابة للعدو.

كما يعرض فيلم "حكاية من زمن جميل" للمخرج سعيد شيمي والذى يسرد قصة البطل "محمد مهران" إبن بورسعيد الذي قدم بطولة باسلة في مواجهة البريطانين وفقد خلالها عينيه.

من جانبها أكدت المهندسة إيمان مكاوي مدير دار أوبرا دمنهور أن هذه الأمسية السينمائية تقام فى إطار التعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والمركز القومى للسينما برئاسة منار حسنى.

وأضافت أنه سيشارك فى الأمسية السينمائية الناقد الفنى أحمد النبوى واللواء محمد نور الدين أحد أبطال حرب أكتوبر والكاتب الصحفى معتز الشناوى، كاتب مقال "حاجة حلوة" الذى يخلد قصص حياة شهداء الوطن من ابطال الجيش والشرطة ويقدم نماذج ملهمة للأجيال القادمة.