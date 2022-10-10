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شروط التقدم فى المسابقة التكميلية للمعلمين لشغل 3197 وظيفة مدرس مساعد

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:33 ص
شروط التقدم فى المسابقة التكميلية للمعلمين لشغل 3197 وظيفة مدرس مساعد وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة شروط التقدم فى المسابقة التكميلية للتعاقد على 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال فى 14 محافظة، على النحو التالى:
 
ـ أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية ومحمود السيرة وحسن السمعة.
 
ـ ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
 
ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
 
ـ يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في 27 يونيو 2022.
 
ـ  وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال  طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.
 
ـ أو حاصل على دبلوم مهنى من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.
 
ـ مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن "جيد".
 
ـ ينبغى أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.
 
ـ كما يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.
 
ـ تشمل 14 محافظة وهى "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، البحر الأحمر، وبورسعيد".
 
ـ التقديم متاح من الأربعاء 12 أكتوبر الجارى حتى 10 نوفمبر المقبل.

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