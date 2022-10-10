شروط التقدم فى المسابقة التكميلية للمعلمين لشغل 3197 وظيفة مدرس مساعد

كتب ـ محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة شروط التقدم فى المسابقة التكميلية للتعاقد على 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال فى 14 محافظة، على النحو التالى:

ـ أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية ومحمود السيرة وحسن السمعة.

ـ ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ـ يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في 27 يونيو 2022.

ـ وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.

ـ أو حاصل على دبلوم مهنى من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

ـ مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن "جيد".

ـ ينبغى أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

ـ كما يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.

ـ تشمل 14 محافظة وهى "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، البحر الأحمر، وبورسعيد".

ـ التقديم متاح من الأربعاء 12 أكتوبر الجارى حتى 10 نوفمبر المقبل.