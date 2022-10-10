شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر تنفذ خطة توعية للطلاب حول ترشيد الاستهلاك.. صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن البدأ فى تنفيذ خطة توعية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للتوعية الخلابة بأهمية المياه وكذلك ترشيدها، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم و منطقة البحر الأحمر الازهرية.

أكدت شركة مياه الشرب فى بيان لها أن من المقرر أن يتم تنفيذ انشطة التوعية بعدد مائة مدرسة ومعهد أزهرى على مستوى مدن المحافظة خلال الفصل الدراسى الأول، على أن تشمل خطة التوعية المائية تنفيذ ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

كذلك توضيح المجهودات التى تبذلها الدولة لتوصيل مياه ذات جودة عالية للمواطن، و تنفيذ ورش عمل وأنشطة فنية ومسرحية وألعاب تفاعلية كوسائل للتوعية بالترفيه، و توزيع مطويات وملصقات تتضمن عددًا من رسائل التوعية بالإضافة إلى الاذاعة المدرسية وطابور الصباح.

ومن جهة اخرى تنظم الشركة زيارات لطلبة المدارس لمحطات المياه و محطات التحلية و محطات المعالجة للتعريف بالدور الحيوى الذى تقوم به هذه المرافق فى خدمة المجتمع.