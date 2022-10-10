اليوم السابع
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سقوط عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالإكراه بالغربية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 03:47 م
سقوط عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالإكراه بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية، بقيادة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، في إلقاء القبض على تشكيل عصابى، تخصص في سرقة السيارات بالإكراه، حيث تمكن المتهمون من سرقة سيارتين من داخل أحد المعارض ببسيون، وتمت إعادتها من محافظة كفر الشيخ.
 
كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بسرقة سيارتين بالإكراه من أحد المعارض بمنطقة التنظيم ببسيون، بعد التعدي على حارس المعرض.
 
وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة، وتم تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم وضبط السيارات المسروقة بمحافظة كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
 

مدير امن الغربية

سرقة بالاكراه

بسيون

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