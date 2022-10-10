سقوط أمطار خفيفة ببورسعيد على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد

بورسعيد - محمد عزام

شهدت محافظة بورسعيد، في الساعة الأولى من صباح اليوم الأثنين، سقوط أمطار خفيفة على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وسقطت الأمطار على فترات متقطعه بشكل خفيف بأحياء محافظة بورسعيد، ولم يؤثر ذلك على اي من الأنشطة المختلفة التي يمارسها أهالي المحافظة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن رحيل منخفض الهند الموسمي تماما عن البلاد برطوبته، لتذهب السيطرة لمرتفع العروض الوسطي برياح شمالية باردة نسبيا قادمة من جنوب أوروبا، لتسود أجواء مائلة للحرارة علي شمال البلاد نهارا لطيفة ليلا.

وينخفض الإحساس بدرجة الحرارة بسبب نشاط الرياح ليلا؛ وتكون الفرصة مهيأة لتكون الشبورة في الصباح الباكر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما يستمر نشاط الرياح علي مسطح البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج هناك.