سعاد صالح : الزوج الذى لا ينفق تسقط حقوقه وأجر الرضاعة للمطلقة إذا طلبت

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، إن قوامة الرجل التي أقرها الشرع مقرونة بالتزامه بالإنفاق على بيته وزوجته.

وأوضحت فقيهة المرأة ومفتية النساء خلال حوارها لبرنامج حكايات زينب المذاع على تليفزيون اليوم السابع أن الله عندما شرع الزواج جعل له ضوابط وأسس ليكون حياة استقرار واحترام وثقة، ولكن بعض الأزواج ينظرون إلى القوامة على أنها استبداد وتحكم وأن المرأة مجرد خادمة لأنهم لم يفهموا النص الذى جاء بخصوص القوامة"، مؤكدة أنهم يستخدمون هذا النص بمنطق ولا تقربوا الصلاة، ولا يكملون بقية الآية.

وتابعت: فى صورة النساء قال الله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".

وفسرت سعاد صالح مسألة القوامة وربطتها بالنفقة قائلة: "كى تكون القوامة للرجل يجب عليه أن يقوم بالتزاماته كاملة فى الإنفاق على أسرته وزوجته، فكل ما تطلبه الزوجة مسئول عنه الزوج، وإذا حدث العكس وكان الرجل لا يعمل ولا ينفق على أسرته وكانت المرأة هى التى تعمل وتنفق على الأسرة، فهنا تسقط قوامة الرجل وحقوقه، لأنه لم يلتزم بحق المرأة الذى أقره الله"، مؤكدة أن المرأة فى الإسلام ليست مسئولة عن الإنفاق فى أى مرحلة من مراحل عمرها حتى وإن كانت تعمل، سواء كانت بنتا أو أختا أو زوجة، والمسئول عن الإنفاق عليها هو الرجل سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج".