زى النهارده.. الجنايات تقضى بالإعدام والمؤبد للمتهمين بـ"اقتحام قسم حلوان"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، يوم 10 أكتوبر 2017، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تقضى بالإعدام شنقا لـ 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان".

كما قضت بالسجن المؤبد لـ 50 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لـ 7 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ 3 متهمين، وتغريم المتهمين جميعا مليون و775 ألف قيمة التلفيات، وإلزام المحكوم عليهم جميعا عدا 5 متهمين بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لوزير الداخلية بصفته.

ووجه للمتهمين تهم القتل العمد للمتهمين بعدما تسببوا فى نتج عن استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، وقتل مواطنين تصادف مرورهم فى مكان الأحداث، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.

المتهمون الصادرة ضدهم أحكام بالإعدام هم عبد المنعم حروس، والمحمدى عبد المقصود، على عبد التواب، حسن رشاد، محمود مصطفى، ناجى على عمار، محمود حمدى أحمد، محمد صادق.

والمتهمون الـ 50 الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد هم شعبان محمد، وليد محمد، صالح عايد، عبد الله محمد، عماد ربيع، عبد الرحمن بدوى، وليد حسين، مصطفى على، سمير محمد، بهلول أحمد، حميد سيد، على ثابت، أحمد عبد العال، يسرى عثمان، أحمد عبد الرحمن، جمال محمود، عبد الشافى أحمد، عماد السيد، أحمد سيد، هشام احمد، على عبد الفضيل، محمد السيد.

كما ضمت الأسماء تامر كمال، محمد عبد الله، سيد فوزى، محسن حامد، محمود عبد الباسط، أحمد مصطفى، خالد إبراهيم، أحمد إبراهيم، ربيع محمود، إسلام بسيونى، وائل فاروق، عبد الرحمن محمود، على حسن، محمد محمود، محمد عزب، حسن عز، عصام عطا الله، أحمد عطية، عاصم محمود، جابر صبحى، شعبان عاشور، إيهاب طلعت، على أحمد، عادل فاروق، وليد محمد، رضا رمضان، السيد ناصر، محمد محمود.

والمتهمون الـ 7 الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المشدد 10 سنوات هم محمود عبد المطلب، وزينب عاشور، سماح سمير، وعبير سمير، مهدى حسين، إبراهيم حسين، محمد أحمد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من 2013 ، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا ورائها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

وواجه المتهمون العديد من التهم من بينهم 5 تهم رئيسية هى تهمة القتل العمد والشروع فيه وتصل عقوبة القتل العمد بقانون العقوبات إلى الإعدام شنقا، كما يعاقب المشارك فيها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى.