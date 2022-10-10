زوج يطعن زوجته وحماته بسبب خلافات عائلية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة المعمورة البلد، حادثًا مأسويًا، بعدما أقدم زوج على طعن زوجته وحماته طعنات قاتلة، إثر خلافات بينهم، وتم نقلهما للمستشفى فى حالة خطرة .



بدأت الواقعة، عندما تلقى الللواء خالد البروي بلاغًا من قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بوجود سيدتين غارقتين في دمائهما داخل مسكنهما الكائن بمنطقة المعمورة، شرقي الإسكندرية.



وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف، وتم نقل السيدتين إلى مستشفى أبوقير العام في حالة حرجة.



والتحريات الأولية بينت إن هناك خلافات بين المتهم وزوجته منذ حوالي عام ونصف، وطلبت الطلاق بسبب غيرته الزائدة وشكه بشكل مبالغ فيه والمتهم يوم الحادث ذهب إلى منزل المجني عليهما وبدأت مشادة بينهما انتهت إلى طعنهما طعنات قاتلة، وهما بالعناية المركزة بمستشفى أبوقير حتى الآن.

كما أكد شهود العيان أنه فور طعنهم أخبر الجيران بالشارع أنه تخلص منهما وقتلهما فهرع الجيران ليشاهدا المجني عليهما غارقين في دمائهما.







