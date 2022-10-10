زوجة الشهيد اللواء ياسر عصر: الرئيس السيسى دائم الحرص على ذكر فضل الشهداء

كتب محمد شعلان

أكدت صفاء الشامي، زوجة الشهيد اللواء ياسر عصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الحرص على الثناء على الشهداء وأسرهم، وهذا أمر يجعلهم يشعرون بالفخر أن الدولة تتذكر الشهداء، قائلة: "الشهداء ضحوا بدمائهم وسالت على الأرص من أجل مصر".

وأضافت صفاء الشامي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الشهداء ماتوا من أجل أمان المصريين وأسرهم تتألم، متابعة: "تكريم الرئيس السيسى فخر لنا ويصبرنا المكانة العالية اللي فيها شهداءنا".

وأشارت صفاء الشامي، إلى أن لها ابنين في كلية الشرطة لاستكمال مسيرة والدهم، مؤكدة أن ابنها الأول ضمن خريجو دفعة كلية الشرطة الجديدة وطلب الانضمام للحماية المدنية للسير أسوة على طريق ابيه الشهيد، كما أن لها ابن اخر في العام الثاني بكلية الشرطة.