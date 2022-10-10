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زعيم كوريا الشمالية يقود تدريبا لوحدة العمليات النووية التكتيكية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:37 ص
زعيم كوريا الشمالية يقود تدريبا لوحدة العمليات النووية التكتيكية زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قاد تدريباً لوحدة العمليات النووية التكتيكية في البلاد في الفترة من 25 سبتمبر إلى التاسع من أكتوبر.

وأوضحت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تدريب وحدة العمليات النووية التكتيكية في البلاد، وقادها.

في السياق ذاته، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الأحد، بعد اختتام سيئول وواشنطن لتدريبات بحرية شملت حاملة طائرات أمريكية يوم أمس.

وقالت هيئة الأركان المشتركة (JCS) إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة مونتشون في اقليم كانغ وون بين الساعة 1:48 صباحا و1:58 صباحا، وأن الصاروخين حلقا مسافة حوالي 350 كيلومترًا على ارتفاع أقصى بلغ 90 كيلومترا بسرعات قصوى بلغت 5 ماخ.

وجاء الإطلاق، وهو سابع استفزاز من نوعه خلال أسبوعين، عقب ااختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المناورات، التي تشمل حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان، يوم السبت والتدريبات الثلاثية للحلفاء مع اليابان يوم الخميسكما جاء عشية الذكرى الـ 77 لتأسيس حزب العمال الحاكم في الشمال.


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