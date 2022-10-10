"روتارى مصر" يدشن فاعليات عمل لجنة الصورة العامة.. أكرم القصاص: النادى يبذل جهودًا كبيرة فى تقديم الخدمات للمواطنين

كتب محمد فهيم وسما سعيد - تصوير حسين طلال

أقامت المنطقة الروتارية ٢٤٥١ بقيادة محافظ الروتاري دكتور عماد عبد الوهاب ورشة عمل للجنة الصورة العامة برئاسة ماجدة الألفي بحضور أعضاء الروتارية، لشرح وتوضيح مشروعات النادي "روتاري مصر" لخدمة المجتمع والتواصل مع وسائل الإعلام لتعريفهم بمشروعات روتاري مصر.

وناقش رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص، كيفية صياغة الخبر وأهمية الصورة وعلاقة روتارى بالصحافة، كما تحدثت المحافظ السابق لروتاري مصر ميان رسلان رئيس لجنة الصور العامة بالروتارى الدولى عن مدى تاثير روتاري في خدمة المجتمع وكيفية التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة.

وقال أكرم القصاص إن العالم أصبح غرفة صغيرة وليس قرية صغيرة بسبب السوشيال ميديا وتنوع مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت الأفراد يعتمدون على هاتفهم المحمول لمعرفة كل ما يدور حولهم على المستوى المحلي والعالمي، موضحا: إن إظهار جهود الروتارى يساهم فى الوصول إلى الجمهور بشكل أسرع ويبذل جهودًا كبيرة فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح رئيس تحرير اليوم السابع، أنه يجب على "الروتاري" حسن استخدام السوشيال ميديا لتحسين الصورة العامة وتقصي الحقائق قبل تداول أي معلومة، وتسويق نفسه على منصات التواصل الاجتماعى والرد على كل الاتهامات المغلوطة والاشاعات وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمحافظي الروتارى، وذكر أن هناك من 40 إلى ٥٠ مليون مصري يتفاعلون على شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعه والروتارى قادر على الانتشار بشكل أوسع على هذه المنصات.

وأوضح إن هناك صورة غير حقيقية مأخوذة عن "الروتارى" صنعتها أفكار مشوهة داخل المجتمع منذ عقود تزايدت بسبب الشائعات ، مضيفًا أن الروتاري لم يكن لديه استعدادًا للرد على تلك الاتهامات.

وأوضح أن الصحافة الإلكترونية لم تكن موجودة منذ 30 عامًا التي كان متعارف عليها بأنها ورقية فقط الأمر الذي جعلها تعتمد على الإذاعة والتلفزيون ، وبدأت تتخذ أشكالا جديدة خلال هذه السنوات، مع دخول الصورة والفيديو في أساسيات صنعتها، فالعالم أصبح غرفة صغيرة بسبب السوشيال ميديا، فالصحافة أصبحت فيديو وصورة والموبايل أصبح بديلًا عن كل شىء والأقرب للمتابع والمستخدم، حيث إن المواطن أصبح أكثر كسلًا، مؤكدًا أن هناك أخبار يتم تزييفها ومنسوبة لصحف ومواقع كبرى بغرض تشويه الصحافة كما أن انشغالات الناس على "السوشيال ميديا" أصبحت مختلفة فأصبح اهتماماتهم ضرورية والسعي وراء التفاصيل.

وتابع،"المواطن فى الشارع أصبح مهتم بالأزمات العالمية خصوصا بعد الحرب الروسية – الأوكرانية، وكل شخص علي السوشيال يعتقد أنه لديه الحق فى الإدلاء برأيه فى كل شئ، كما أن قدرة الناس على نقل الأخبار أصبحت سريعة وأكبر من سرعتهم على الاستيعاب"

واستشهد القصاص بالجهود الكبيرة التى تبذلها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تأسيس منصات ومنصات إعلامية جديدة للوصول إلى الجمهور بشكل موسع، مؤكدًا أن المنصات الإعلامية تعيد صياغة علاقات البشر بينهم وبين بعضهم.

ونظمت المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر أول ورشة عمل للجنة الصورة العامة برئاسة ماجدة الالفي لتدريب اعضاء الاندية واللجان الروتارية علي كيفية التعامل مع وسائل الاعلام المختلفة

حضر الورشة عماد عبدالوهاب محافظ المنطقة الروتارية والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع والكاتب الصحفي محمد عبد الباقي رئيس تحرير إيجيبت توداي والإعلامي مروان قدري وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء الأندية الروتارية.