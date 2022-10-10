رفع 5 أطنان قمامة وأتربة بشارع التليفزيون ومصادرة 4 عربات كارو بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وقيادة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش حملة نظافة مكبرة استهدفت امتداد شارع التليفزيون بدءًا من تقاطع ميدان شارع الصنايع وصولاً حتى منطقة ميدان صلاح الدين، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية وبمشاركة حسن عبده رئيس حي جنوب، بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة ومعدات الحملة الميكانيكية .

وتمكنت الحملة من رفع مخلفات القمامة من الشارع على الجانبين وبالجزيرة الوسطى وكنس وشفط الأتربة الناعمة بواسطة سيارة الكنس الآلى، وتم رفع حوالى 5 أطنان من مخلفات القمامة والاتربة والتراكمات الصلبة، فضلاً عن رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين، حيث تم قص وتهذيب السياج الشجري بالجزيرة الوسطى، وذلك للظهور بالمظهر اللائق وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والجانبية وشن حملات دورية للتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة داخل نطاق مدينة الأقصر.

وفي سياق أخر متصل قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة وقيادة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملة تمشيطية بمنطقة وسط، لرفع الإشغالات والتعديات، استهدفت شوارع (المحطة - رمسيس - المطافي القديم)، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 4 عربات كارو بالمناطق المعنية، بالمخالفة للوائح وقوانين المحافظة، التي تمنع سير عربات الكارو غرب المدينة واقتصارها بالسير بمنطقة شرق مدينة الأقصر فقط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك بالحملة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية ومصطفى العادلي وكيل أول إدارة المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضي وكيل ثان بإدارة المتابعة الميدانية.



جانب من رفع 5 طن قمامة وأتربة بشارع التليفزيون



رفع 5 طن قمامة وأتربة بشارع التليفزيون



مصادرة عربات كارو بمدينة الأقصر