اليوم السابع
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رفع 200 حالة إشغال لمحال وكافيهات فى حملة مكبرة بالمنيرة الشرقية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 08:38 م
رفع 200 حالة إشغال لمحال وكافيهات فى حملة مكبرة بالمنيرة الشرقية رفع الإشغالات
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة بميدان الكيت كات وشوارع القومية والنصر، لرفع إشغالات وتعديات المحال والمنشآت التجارية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة، عن رفع  200 حالة من الإشغالات للمحال التجارية والكافيهات بشوارع قطاع المنيرة الشرقية، وكلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى بشوارع الوحدة ومحمد حجازى، وذلك بمتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

من جانبه شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات.

وكلف محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

 

جانب من رفع الإشغالات
جانب من رفع الإشغالات

 


إشغالات

تعديات

ازالة الاشغالات

حملة إشغالات

الجيزة



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