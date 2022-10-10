رئيس مدينة الأقصر يتفقد الشوارع والطرق بعد تكثيف حملات رفع الإشغالات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، يرافقه النقيب شاذلي صابر والنقيب على شيحة ضباط شرطة المرافق، وأحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية وأحمد يوسف عضو بقسم الإشغالات، شوارع مدينة الأقصر لمتابعة ما تم رفعه وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، للأجهزة التنفيذية والأمنية بإستمرار متابعة شن حملات مكثفة لرفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية ، تحقيقاً للانضباط العام.

كما تابع الدكتور علي الشرابي مجهودات رجال مجلس مدينة الأقصر وشرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول مدير الإدارة، بتكثيف الحملات فى منطقة أسفل كوبري أبو الجود وشارع مدرسة الصنايع وشارع ابو الجود، لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى وتوفير البديل لهم، وذلك بحصول البائع المتجول على بايكة او محل من إدارة التعاقدات بمجلس مدينة الأقصر، وذلك بتعليمات محافظ الأقصر بتسكين الباعة الجائلين بشكل قانوني بموقع السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط المدينة، والذي يتضمن باكيات حضارية ومزود بكافة الخدمات، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للباعة ومنها منحهم فترة سماح تخفيفا وتيسيرا عليهم وحرصًا على مصدر رزقهم.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أنه تم إخلاء الشوارع المعنية من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن فى الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، مشدداً بضرورة إلتزام المواطنين بتعليمات مجلس مدينة الاقصر بعدم وضع أى إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالى بالأقصر.



تفقد شوارع المدينة بعد تكثيف حملات رفع الإشغالات



رئيس مدينة الأقصر يتفقد شوارع المدينة