رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسية: من الآن سنكون أكثر حسما في عمليتنا بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال فيكتور بونداريف رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسية، إنه من الآن سنكون أكثر حسما في عمليتنا بأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسية: دخلنا مرحلة جديدة من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفى وقت سابق أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف أن الهدف المستقبلي من الإجراءات الروسية يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا.

وقال ميدفيديف عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي (تليجرام)، اليوم الاثنين "بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فإن الهدف من أعمالنا في المستقبل يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا"، لافتا إلى أن هذا هو موقفه الشخصي.