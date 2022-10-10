رئيس جامعة كفر الشيخ: 10 جنيهات للكشف بالمستشفى الجامعى ونخدم 4 ملايين مواطن

كفر الشيخ - فريق المحافظات

تشهد جامعة كفر الشيخ تطوراً ملحوظاً وخاصة المدينة الطبية التي تم تشييد عدد منها وهناك مستشفيات جار العمل بها، فجامعة كفر الشيخ تضم كليات الطب والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، كما تضم مستشفى الطلبة، ومستشفى للعلاج الطبيعي، بالإضافة لمستشفى جامعة كفر الشيخ، وجارى إنشاء مستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام، وتقدم مستشفى جامعة كفر الشيخ، خدمات لأكثر من 4 ملايين مواطن، بعد أن كانت المحافظة فقيرة في الجانب الطبي، فلم تكن هناك مستشفى تستقبل كل هذا الكم الهائل من المرضى وتقدم لهم كافة الخدمات الطبية.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه يتم توفير كافة الخدمات الطبية بدعم القيادة السياسية، وجامعة كفر الشيخ قاطرة التنمية، ونعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن جامعة كفر الشيخ، تشارك في العديد بالتصنيفات العاليمة، ومنها تصنيف شنغهاي الذي شاركنا فيه منذ 4 سنوات في تخصصات العلوم الطبية والبيطرية والصيدلة والهندسة وحققنا مستوى متقدم.

وأضاف دسيوقي، يتم إجراء الكشف الطبي بمستشفى كفر الشيخ الجامعي بـ10 جنيهات فقط، كأجر رمزي، ويقدم للمريض كل الخدمات الطبية، مؤكداً أن الجامعة تقدم من خلال الكليات الطبية جانب تعليمي للطلاب وتأهيل وتدريب، بالإضافة لتقديم خدمات متميزة لأهالينا بالمحافظة والمحافظات المجاورة، ونحن نرحب بكل من يقصد المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، موجها الشكر للأطقم الطبية الذين يعملون طوال 24 ساعة، لتقديم خدمة طبية بجودة عالمية.

وقال دسوقي، هناك افتتاح رئاسي لمستشفى الطوارئ الأكبر في الشرق الأوسط، إضافة لمستشفى الأورام، لتكتمل تقديم كافة الخدمات الطبية غير المسبوقة بمحافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه في تواجد مستمرة مع الأطقم الطبية، والمرضى لتقديم الدعم لهم.



اجراء التحاليل



اجهزة للتحليل



حجرات عمليات



حجرات مستشفى الجامعة



حضان بجامعة كفر الشيخ



رئيس جامعة كفر الشيخ ومدير المستشفيات ومراسل اليوم السابع



لقاء مراسل اليوم السابع مع رئيس جامعة كفر الشيخ ومدير المستشفيات



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