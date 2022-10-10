رئيس جامعة كفر الشيخ: نعمل على توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الإثنين ، حفل استقبال الطلاب الجدد الذي نظمته كلية الهندسة بالجامعة، بحضور الدكتور عبدالفتاح هليل، عميد الكلية، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الإقتصادالزراعي، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور ماهر أبوالسعود، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والعقيد أحمد عبدالمنصف، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة وحضور طلابي من مختلف الفرق الدراسية، وجرى تكريم الطلاب المتفوقين من الفرق الدراسية والحاصلين على مراكز متقدمة في الأنشطة المختلفة والمتميزين في مختلف المجالات.

واستعرض عميد كلية الهندسة ،الدكتور عبدالفتاح هليل، المقومات الموجودة داخل الكلية والورش والمعامل التي سيتلقى الطلبة فيها تدريبهم، وتم تعريف الطلاب الجدد بالجامعة وكلياتها وبرامجها المميزة الجديدة والأنشطة الطلابية المختلفة، مرحباُ بالطلاب الجدد والقدامى، وقال إن الكلية بدأت عملاقة منذ نشأتها، بدعم إدارة ورئيس الجامعة، داعيًا الطلاب بالفخر والاعتزاز بجامعتهم وتحملهم المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

وقال هليل، إن الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعى لتخريج طالب متميز، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم بإتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع، ودعا الطلاب إلى الالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات، متمنيا التوفيق للجميع.

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، كلمة للطلاب رحب فيها بهم، وعبرعن سعادته باستقبال الطلاب الجدد بالكلية وانضمامهم إلى أسرة الجامعة وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحباً بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

وقال رئيس الجامعة أبارك لكم قبولكم في جامعة كفرالشيخ وأوصيكم بعقد العزم منذ البداية أن تجعلوا هذا العام عاماً دراسياً متميزاً بالجد والاجتهاد عامرآ بالنشاط والعزيمة، وأن تخافوا على ممتلكات ومرافق الجامعة فهي بيتكم الثاني، وأن تتقيدوا بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجامعة وأن تحترموا جميع منسوبيها، موصياً الطلاب والطالبات بأن يكونوا عند حسن ظن آبائهم وأعضاء هيئة التدريس وبلادنا بهم.

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات مؤكدا قوة الوطن وتماسك مؤسساته وأهمية دور مصر الريادي والمحوري، داعيًا الطلاب الى التعرف على المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تتم على أرض الوطن في المحافظات في مختلف نواحي الحياة.