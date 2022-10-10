رئيس جامعة سوهاج يواصل متابعة نقل الطلاب من موقف السيارات للمقر الجديد.. صور

سوهاج ــ محمود مقبول

يواصل صباح اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، متابعاته اليومية لسير حركة نقل الطلاب من أمام مقر الجامعة القديم إلى المقر الجديد، وذلك لليوم الثانى على التوالى.

وأكد عبد الخالق، أنه يتم المتابعة اليومية للاطمئنان على سير حركة المواصلات من أجل توفير وسائل نقل آمنة للطلاب إلى مقر الجامعة الجديد، لمتابعة محاضراتهم العلمية، لافتاً إلى أن الجامعة تحرص بصفة مستمرة على توفير كل ما يلزم من سبل الدعم والرعاية للطلاب، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم ومساعدتهم لتلقي العملية التعليمية في جو آمن لتحقيق التفوق والنجاح، مضيفاً أن كافة مؤسسات المحافظة من ضباط المرور وسائقي القطاع الخاص تتعاون من أجل إنجاز هذا العمل.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة حفاظاً على سلامة الطلاب، والعمل على معاملة الطلبة والطالبات معاملة طيبة، مشيراً إلى أن الجامعة تذكر بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وسائل المواصلات التي تنقل الطلاب، والالتزام بقانون المرور.

وخلال متابعته التقي رئيس الجامعة مع مجموعة من الطلاب حيث استفسر منهم عن المشاكل التى تواجههم أثناء الانتقال إلى الجامعة الجديدة، ومدى التزام السائقين بالأجرة المحددة، متمنياً لهم عاما دراسيا حافلاً بالنجاح والتفوق.



رئيس الجامعة يتابع عملية نقل الطلاب (1)



رئيس الجامعة يتابع عملية نقل الطلاب (2)



رئيس الجامعة يتابع عملية نقل الطلاب (3)



سيارات نقل الطلاب (1)



سيارات نقل الطلاب (2)