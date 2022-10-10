رئيس جامعة بنها يشهد حصاد سمك البلطي بالمزارع السمكية في كلية الزراعة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، حصاد سمك البلطي من إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بكلية الزراعة بمشتهر، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، تبني الجامعة نموذج الجامعات المنتجة وذلك للمساهمة بشكل فعال في تعزيز استدامة موارد الجامعة، وتغطية تكاليف التطوير المستمر وتحسين جودة العملية التعليمية، ويأتي ذلك من خلال خلق مصادر تمويلية ذاتية وغير تقليدية عن طريق تسويق منتجاتها وتقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وزيادة إنتاجيتها لتغطية احتياجات المجتمع، مؤكدًا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به كليتي الزراعة والطب البيطري في توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي.

وأشاد رئيس الجامعة، بمشروع المزارع السمكية بكلية الزراعة، موجهًا بالعمل على مضاعفة إنتاجها وإنشاء المزيد من الأحواض متعددة الأحجام والتوسع في أنواع الأسماك المستزرعة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.



رئيس الجامعة يستعرض الحصاد



السمك الذي تم حصاده