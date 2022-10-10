رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح الندوة التثقيفية الثانية والثلاثين لطلاب الجامعة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين الندوة التثقيفية الثانية والثلاثون لتنمية روح الولاء والانتماء لدى طلاب جامعة الإسكندرية، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الجامعة، وعدد من القيادات العسكرية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

وفي كلمته قدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، التهنئة لرجال القوات المسلحة والقائد العام والقائد الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف، وأكد قنصوة أننا في هذه الاحتفالية الوطنية نسترجع تاريخاً مشرفا وسجلا حافلاً من البطولات التي سطرها رجال القوات المسلحة من الجهد والعرق والتضحية بالروح والدم للحفاظ على سيادة الوطن وترابه ومقدساته، لافتاً أن مشهد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة والفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وقادة الأفرع الرئيسية، بتكريم وتأدية التحية العسكرية للمكرمين من أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية للإحتفال بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة ، كان مشهداً مهيبا يؤكد حرص الدولة المصرية على رسم مستقبلها وتاريخها بأحرف من نور تحت قيادة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد قنصوة أن حرب أكتوبر أعادت العزة والكرامة ليس لمصر فحسب، ولكن للأمة العربية جمعاء، مشيراً إلى أن الدولة المصرية رغم أنها تخوض حرباً للقضاء علي الإرهاب الأسود ولكنها وضعت البناء والتنمية والعبور إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا إستراتيجيتها ومنهجها، ولفت د.قنصوة أن سيناء تشهد الآن طفرة تنموية شاملة واستقرارا كبيراً من الناحية الأمنية بفضل قواتنا المسلحة المصرية، ووجه التحية لروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار الحرب والسلام، كما وجه التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأروحهم كى نعيش فى عزة وكرامة، ووجه د.قنصوه رسالته للطلاب مذكرا إياهم بأن رمال سيناء الحبيبة رويت بدماء شهدائنا ، فكل أسرة منا أو عائلة بذلت من التضحيات وكان منها مصاب أو شهيد، مطالباً إياهم بضرورة استلهام روح انتصارات أكتوبر من البذل والتضحية والعطاء لتجاوز اي تحديات وبناء مستقبل مشرق لدولة عريقة تستحق ان تكون في مقدمة الأمم.

تضمنت الاحتفـالية عرض فيلـم تسجيلي بعنـوان" تحديـات وإنجـازات"، وآخر بعنوان " حرب وجود"، ومحاضرة عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر ألقاها مصطفي سليمان أحد قادة حرب أكتوبر، ومحاضرة لفضيلة الشيخ الشحات العزازى بعنوان: "التمسك بأخلاق النبى من أسباب النصر"، وعدد من الفقرات الفنية لمنتخب كورال جامعة الإسكندرية واستعراض رياضي لطالبات كلية التربية الرياضية بنات، وعرض مسرحي قدمه فريق ذوي الهمم ، ومحاضرة أخرى بعنوان " التمسك بأخلاق النبي من أسباب النصر" وخلال الحفل تم تكريم عدد من أسر الشهداء.