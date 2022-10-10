اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى راعى الكنيسة بالإسماعيلية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:31 م
رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى راعى الكنيسة بالإسماعيلية القس أيوب إبراهيم راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية
كتب: محمد الأحمدى

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نعى الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، القس أيوب إبراهيم راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، حيث رحل إثر حادث أليم مساء أمس. 
 
وذكرت الكنيسة فى بيان لها "ببالغ الحزن تنعى الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القس أيوب إبراهيم أيوب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، الذي رحل عن عالمنا أمس إثر حادث أليم، بعد رحلة من الخدمة والمحبة والتقوى". 
 
وتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاءِ لأسرة الراحل وسنودس النيل الإنجيلي ومجمع الدلتا الإنجيلي، والكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية ولجميع محبيه. وصلى من أجل عزاء وصبر للجميع.
 
 

الطائفه الانجيلية

القس اندريه زكى

الكنيسه الانجيلية



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