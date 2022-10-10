اليوم السابع
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رئيس أكاديمية الشرطة يقدم درع الأكاديمية إلى الرئيس السيسي خلال حفل التخرج

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:16 ص
رئيس أكاديمية الشرطة يقدم درع الأكاديمية إلى الرئيس السيسي خلال حفل التخرج رئيس أكاديمية الشرطة يقدم هدية إلى الرئيس السيسي
كتب محمود عبد الراضى – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

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قدم اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، هدية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة 2022.
 
وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.
 
والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
 
 

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