ديلى ميل: اسكتلندا مصممة على التحرر من اقتصاد المملكة المتحدة بعد بريكست

كتبت رباب فتحى

انتقدت نيكولا ستورجون، رئيسة وزراء اسكتلندا، ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا لافتقارها إلى "الاحترام" اليوم وهي تحشد نشطاء الحزب الوطني الاسكتلندي، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ووجهت الوزيرة الأولى الاسكتلندية رسالة متفائلة بشأن الاستقلال ، قائلة إنها مصممة على التحرر من "اقتصاد المملكة المتحدة القائم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وألقت اللوم على رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس لـ"التسبب في التوتر وإفساد الروابط بيننا" - على الرغم من إثارة الغضب أمس من خلال إعلانها أنها "تكره" المحافظين.

ويأتي الخطاب الرئيسي في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة العليا في المملكة المتحدة لبدء الاستماع إلى الحجج القانونية حول ما إذا كانت الحكومة الاسكتلندية لديها القدرة على إجراء استفتاء آخر دون إذن من وستمنستر.

ويتوقع الخبراء أن ستورجون على وشك أن تفقد القضية ، مما يتسبب في حالة من الفوضى في قيادتها. وتريد زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي إجراء تصويت في 19 أكتوبر من العام المقبل ، على الرغم من الموافقة على أن الاستفتاء يجب أن يكون "مرة واحدة في كل جيل".

ويعقد القوميون مؤتمرهم السنوي في أبردين ، حيث يدفع الأعضاء من أجل تحقيق تقدم ملموس بشأن الاستقلال على الرغم من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الاسكتلنديين لا ينظرون إليه على أنه أولوية وأن أغلبية ضيقة لا تزال تدعم الاتحاد.

ووعدت ستورجن بالتدخلات بشأن أزمة تكلفة المعيشة في خطابها ، وسط انتقادات لغياب الالتزامات السياسية خلال الاجتماع.

وقالت ستورجون فى خطابها " يمكن لاستقلال اسكتلندا أن يعيد تشكيل وتجديد فكرة الأمم التي تعمل معًا من أجل الصالح العام. إنجلترا ، اسكتلندا ، ويلز ، جزيرة أيرلندا. سنكون دائما أقرب الأصدقاء. سنكون دائما عائلة. لكن يمكننا تحقيق علاقة أفضل ، شراكة حقيقية بين أنداد ، عندما نفوز باستقلال اسكتلندا.

ومن المتوقع أيضًا أن تتهم حكومة المملكة المتحدة بـ "إنكار الديمقراطية الاسكتلندية".