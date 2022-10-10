اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ديلى ميل: اسكتلندا مصممة على التحرر من اقتصاد المملكة المتحدة بعد بريكست

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 04:19 م
ديلى ميل: اسكتلندا مصممة على التحرر من اقتصاد المملكة المتحدة بعد بريكست نيكولا ستورجن - رئيسة وزراء اسكتلندا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقدت نيكولا ستورجون، رئيسة وزراء اسكتلندا، ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا لافتقارها إلى "الاحترام" اليوم وهي تحشد نشطاء الحزب الوطني الاسكتلندي، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

 

ووجهت الوزيرة الأولى الاسكتلندية رسالة متفائلة بشأن الاستقلال ، قائلة إنها مصممة على التحرر من "اقتصاد المملكة المتحدة القائم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

 

وألقت اللوم على رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس لـ"التسبب في التوتر وإفساد الروابط بيننا" - على الرغم من إثارة الغضب أمس من خلال إعلانها أنها "تكره" المحافظين.

 

ويأتي الخطاب الرئيسي في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة العليا في المملكة المتحدة لبدء الاستماع إلى الحجج القانونية حول ما إذا كانت الحكومة الاسكتلندية لديها القدرة على إجراء استفتاء آخر دون إذن من وستمنستر.

 

ويتوقع الخبراء أن ستورجون على وشك أن تفقد القضية ، مما يتسبب في حالة من الفوضى في قيادتها. وتريد زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي إجراء تصويت في 19 أكتوبر من العام المقبل ، على الرغم من الموافقة على أن الاستفتاء يجب أن يكون "مرة واحدة في كل جيل".

 

ويعقد القوميون مؤتمرهم السنوي في أبردين ، حيث يدفع الأعضاء من أجل تحقيق تقدم ملموس بشأن الاستقلال على الرغم من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الاسكتلنديين لا ينظرون إليه على أنه أولوية وأن أغلبية ضيقة لا تزال تدعم الاتحاد.

 

ووعدت ستورجن بالتدخلات بشأن أزمة تكلفة المعيشة في خطابها ، وسط انتقادات لغياب الالتزامات السياسية خلال الاجتماع.

وقالت ستورجون فى خطابها " يمكن لاستقلال اسكتلندا أن يعيد تشكيل وتجديد فكرة الأمم التي تعمل معًا من أجل الصالح العام. إنجلترا ، اسكتلندا ، ويلز ، جزيرة أيرلندا. سنكون دائما أقرب الأصدقاء. سنكون دائما عائلة. لكن يمكننا تحقيق علاقة أفضل ، شراكة حقيقية بين أنداد ، عندما نفوز باستقلال اسكتلندا.

 

ومن المتوقع أيضًا أن تتهم حكومة المملكة المتحدة بـ "إنكار الديمقراطية الاسكتلندية".

 


استقلال اسكتلندا

نيكولا ستورجون

المملكة المتحدة

اسكتلندا

إنجلترا

ويلز

الديمقراطية الاسكتلندية



الموضوعات المتعلقة

صحيفة بريطانية: (بي.بي.سي.) تثير الجدل بعد ترويج فكرة استقلال اسكتلندا بعهد تشارلز

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:00 م

"منع استقلال اسكتلندا" ورقة ليز تروس لكسب ود المحافظين.. انطلاق التصويت على اختيار خليفة بوريس جونسون فى داونينج ستريت يوم الإثنين.. صحف: وزيرة الخارجية الاختيار الأقرب.. واستطلاع: الناخبون يريدون انتخابات عامة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:00 ص

"استقلال إسكتلندا" صداع فى رأس بوريس جونسون.. صحف: نيكولا ستورجون تدفع بإجراء استفتاء على الانفصال عن المملكة المتحدة بحلول 2023 وتتعهد بالتعاون.. داونينج ستريت يقاوم.. واستطلاعات تظهر انقسام الإسكتلنديين

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:00 ص

صحيفة: بريطانيا قد تنقل غواصاتها النووية لأمريكا أو فرنسا حال استقلال اسكتلندا

الخميس، 02 سبتمبر 2021 09:10 ص

"بريكست" يفتح باب الانفصال فى المملكة المتحدة بعد دعوات استقلال أسكتلندا.. أيرلندا الشمالية تلوح بإمكانية إجراء تصويت على الانفصال فى غضون 3 سنوات للتوحيد مع أيرلندا.. وأوبزرفر: زيادة الضغوط على حكومة جونسون

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة