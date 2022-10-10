ديبي يصل لقصر الرئاسة كرئيسا انتقاليا لتشاد لمدة عامين

إسراء أحمد فؤاد

أعلنت ‏الرئاسة التشادية وصول الجنرال محمد إدريس ديبي إلى قصر الرئاسة، وذكر الحساب الرسمي للرئاسة في تشاد، عبر "تويتر"، اليوم الإثنين، أن "رئيس الدولة، الجنرال محمد إدريس ديبي، وصل إلى قصر 15 يناير أجل احتفال تنصيبه رئيسا للبلاد".

ومن جانبها، ذكرت شبكة "الوحدة إنفو" المحلية أن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، وكذلك رئيس وزراء دولة النيجر، أوحمدو محمدو، ووزيرة خارجية أفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون، وعضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني، اللواء الهادي إدريس، بين الحاضرين خلال حفل تنصيب محمد إدريس ديبي.

وكان وقع الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي إتنو على الميثاق المعدل للفترة الانتقالية، والذي يمنحه الرئاسة لعامين. إضافيين، قبل إجراء انتخابات رئاسية يمكنه كذلك الترشح لها.