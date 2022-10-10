خلل التوتر العضلى.. كيف تعالج التقلصات اللا إرادية للعضلات؟

كتبت فاطمة خليل

أسباب خلل التوتر العضلي في حين أن بعض حالات خلل التوتر العضلي وراثية وقد تنتشر في العائلات، فإن البعض الآخر ينتج عن عوامل بيئية، مثل التعرض للسموم أو تلف الدماغ أو استخدام بعض الأدوية.

خلل التوتر العضلي هو اضطرابات عصبية نادرة تتسبب في تقلص العضلات بشكل لا إرادي وتؤدي إلى حركات متكررة أو ملتوية، يمكن أن تؤثر الحالة على أجزاء معينة من جسمك أو الكل وتسبب تشنجات عضلية مؤلمة يمكن أن تتداخل مع مهامك اليومية، في هذا التقرير نتعرف على أسباب خلل التوتر العضلى وعلاجه، بحسب موقع "Health".في حين أن بعض حالات خلل التوتر العضلي وراثية وقد تنتشر في العائلات، فإن البعض الآخر ينتج عن عوامل بيئية، مثل التعرض للسموم أو تلف الدماغ أو استخدام بعض الأدوية.

في كثير من الحالات ، يكون سبب المرض غير واضح الحالة النادرة ليس لها علاج. ومع ذلك ، يمكن أن تساعد الأدوية والعلاج في إدارة الأعراض.



في بعض الحالات، تُستخدم الجراحة لتنظيم أو تعطيل مناطق معينة من الدماغ لدى الأشخاص المصابين بخلل التوتر العضلي الشديد.



بصرف النظر عن العوامل البيئية، فإن الحالات الصحية الأخرى التي يمكن أن تكون بمثابة محفز لخلل التوتر تشمل نزيف الدماغ، ونقص الأكسجين إلى الدماغ، والسكتة الدماغية، والالتهابات مثل التهاب الدماغ ، واستخدام العقاقير مثل مضادات الذهان ، وأورام المخ ، وإصابات الدماغ أو العمود الفقري الرضحي بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على بعض أنواع خلل التوتر العضلي لدى الأفراد الذين يعانون من مشاكل العقد القاعدية - وهي جزء من الدماغ مسئول عن التحكم في الحركات اللاإرادية.



ومع ذلك، يقترح بعض الباحثين أن مناطق أخرى من الدماغ قد تكون متورطة أيضًا لأن هذا لا يفسر جميع الأنواع المختلفة من خلل التوتر العضلي. أعراض خلل التوتر العضلي تختلف أعراض المرض في شدتها ويمكن أن تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم حسب نوع خلل التوتر العضلي.

في بعض الحالات ، يمكن أن تؤثر الحالة على الموقف أيضًا. يمكن أن تكون الأعراض مؤلمة ، مصحوبة برعاش أو أعراض عصبية أخرى.



في حين أن الأعراض المحددة ستعتمد على نوع خلل التوتر العضلي، تشمل الأمثلة الشائعة تقلصات القدم ، أو جر الساق أو تدهور خط اليد بعد سطرين.



البعض الآخر عبارة عن حركات ملتوية أو اهتزازية، وحركات متكررة مثل الوميض الذي لا يمكن السيطرة عليه ، وصعوبة التحدث ، والسحب اللاإرادي ، وما إلى ذلك.

قد تتفاقم الأعراض مع الإجهاد أو الإرهاق أو ممارسة النشاط لفترات طويلة وتتحسن مع طرق الراحة والاسترخاء.

في بعض الحالات، يمكن أن تصبح أسوأ مع مرور الوقت.



قد تظهر الأعراض على الشخص في منطقة واحدة فقط والتي يمكن أن تنتشر لاحقًا إلى أجزاء أخرى من الجسم.

أيضًا، يمكن أن يختلف طول الفترة الزمنية التي يعاني منها الشخص الأعراض ، فبالنسبة للبعض يمكن أن يستمر لثوانٍ أو دقائق، وبالنسبة للآخرين يمكن أن يستمر لأسابيع أو شهور.



هل يوجد علاج لخلل التوتر العضلي؟ عادة ما تكون خلل التوتر العضلي حالات تستمر مدى الحياة ويمكن أن يساعد التعلم عنها قدر الإمكان الشخص على إدارة صحته وتحسين نوعية حياته.



يعتمد العلاج على عدة عوامل مثل سبب الحالة ونوعها لا يوجد علاج حاليًا ، ولكن الأدوية التالية قد تساعد في تخفيف الأعراض:



-تمنع حقن توكسين البوتولينوم (البوتوكس) إطلاق الناقل العصبي المسؤول عن تقلص العضلات

-تعمل عوامل الدوبامين على تعزيز أو خفض مستويات الدوبامين في الدماغ ، وهو ناقل عصبي يشارك في الحركة.

-تعمل مضادات الكولين عن طريق منع إفراز الأسيتيل كولين.

-تنظيم الناقل العصبي GABA مع مرخيات العضلات، مثل الديازيبام



يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي الأشخاص المصابين بخلل التوتر العضلي عن طريق تحسين الحركة والتنقل.

بخلاف الأدوية ، يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في إدارة الموقف ومساعدة المرضى على تعلم بعض الحيل الجسدية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض بعض أنواع خلل التوتر العضلي.