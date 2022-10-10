خلال 24 ساعة.. ضبط 60 ألف حكم قضائى و 178 قطعة سلاح في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية خلال الــ24 ساعة الماضية حملات أمنية مكبرة، أسفرت تلك الحملات عن ضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، حيث نجحت في ضبط عدد من القضايا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (178 قطعة سلاح نارى بحوزة 162 متهم، وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (60966) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان إرتكبا (2) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (437) قضية (420 قضية إتجار فى المواد المخدرة ،

17 قضية تعاطى مواد مخدرة)، بحوزة 486 متهم، أرزها:

(46,855 كيلو جرام حشيش)، (114,690 كيلو جرام بانجو)، (17,086 كيلو جرام هيروين)، (10,851 كيلو جرام هيدرو)، (2,773 كيلو جرام استروكس)، (1,844 كيلو جرام شابو)، (1٫651 كيلو جرام ايس).

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (244) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة (سيارة) مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19178) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.