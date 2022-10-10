خلال 24 ساعة.. تنفيذ 7259 حكما وضبط 31 قضية اتجار في المخدرات بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية مكبرة، خلال الــ24 ساعة الماضية، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط (31) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 36 متهم لعدد 15 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (7259) حكم قضائى متنوع.

ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.