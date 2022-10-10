اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خريجو كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم: "أرواح الشهداء.. نجوم مضيئة"

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:32 ص
خريجو كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم: "أرواح الشهداء.. نجوم مضيئة" خريجو كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم "أرواح الشهداء.. نجوم مضيئة"
كتب محمود عبد الراضى – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التحية إلى الشهداء، وكتب خريجو كلية الشرطة بأجسادهم: "أرواح الشهداء.. نجوم مضيئة".
 
وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.
 
والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
 

كلية الشرطة

كلية الشرطة 2022

تخرج طلاب الشرطة

حفل تخرج طلاب الشرطة

احتفالية اكاديمية الشرطة

اكاديمية الشرطة

طلاب اكاديمية الشرطة

تخرج طلاب اكاديمية الشرطة

الرئيس السيسي

السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي



الموضوعات المتعلقة

وزير الداخلية يصدق على منح خريجي الشرطة درجة الليسانس فى القانون والشرطة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:29 ص

خريجو كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم: "شرطة عصرية.. أمة أبية"

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:26 ص

خريجو كلية الشرطة يؤدون مراسم تسليم وتسلم القيادة أمام الرئيس السيسي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:24 ص

طلاب كلية الشرطة يقدمون عروض "اجتياز الحلقات الدائرية" أمام الرئيس السيسي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:17 ص

الرئيس السيسي يشاهد عرضا لسرعة رد فعل خريجي كلية الشرطة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:15 ص

طلاب الكلية الحربية يشاركون طلاب أكاديمية الشرطة دفعة 2022 حفل تخرجهم

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:11 ص

الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن تدريب طلاب وطالبات كلية الشرطة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:58 ص

طالبات الشرطة تقدمن عرضا لحماية شخصية نسائية ضمن الحراسات الخاصة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:55 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة