خبير اقتصادى: مصر تواجه أزمة خارجية وتحتاج مشاركة خبراء أجانب بالمؤتمر الاقتصادى

كتبت أسماء أمين

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن العالم يمر بحالة تخبط وهناك أزمة اقتصادية عالمية رهيبة لم تضح معالمها حتى الآن نتيجة التصعيد بين أوكرانيا وروسيا.

وأكد إبراهيم لـ"اليوم السابع" أن مصر ليس لديها مشاكل داخلية ولكن تواجه أزمة خارجية مؤثرة عليها مثل باقى الدول، موضحا أن أى حلول لمصر داخليا لابد وأن يكون هناك استقرار خارجى.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس فى غاية الأهمية ولنجاح المؤتمر الاقتصادى لابد من مشاركة خبراء اقتصاديين من جميع الدول لمعرفة، ماذا تفعل وتحرك هذه الدول فى ظل الأزمة الحالية، مؤكدا لابد من قراءة جيدة للتحركات الاقتصادية فى باقى الدول حتى نستطيع أن نجد حلول ونعبر هذه الأزمة العالمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أعلن أن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون من 23-25 أكتوبر الجارى، موضحا أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.