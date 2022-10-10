اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 03:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

خارجية ألمانيا تعلن تعرض قنصليتها في أوكرانيا للضرب بصاروخ روسى

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 03:19 م
خارجية ألمانيا تعلن تعرض قنصليتها في أوكرانيا للضرب بصاروخ روسى أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن المبنى الذي يضم القنصلية الألمانية في العاصمة الأوكرانية، تعرض لضربة صاروخية روسية.
 
وضرب عدد من الصواريخ وسط كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مع تسجيل أولى الانفجارات في ملعب وبالقرب من جامعة كييف الوطنية.
 
وبشكل منفصل في نفس الإحاطة الحكومية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن ألمانيا تتوقع تسليم نظام دفاع جوي إلى أوكرانيا قريبًا جدًا وتسليم ثلاثة أنظمة أخرى العام المقبل، دون إعطاء جداول زمنية محددة.
وتأكد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الغارات، لكن يُعتقد أن العدد أكبر من ذلك.
 
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات التي استهدفت الاثنين عدة مناطق في أوكرانيا "حققت هدفها"، بعدما أفاد مسؤولون في أوكرانيا عن تعطل منشآت للطاقة والمياه.
 

الماينا

خارجية المانيا

القنصلية الالمانيه

اوكرانيا

روسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة