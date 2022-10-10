حياة كريمة.. بدء العمل فى وحدة إطفاء جعفر الصادق بأسوان

تستكمل الأجهزة المعنية جهودها المكثفة لنهو المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، بمحافظة أسوان، ففي مركز كوم امبو بدء العمل في وحدة إطفاء جعفر الصادق ضمن مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة.
في نفس السياق، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية، قام مسئولي الوحدات المحلية، بمتابعة أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب لقرية غرب أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وكذلك متابعة أعمال بدء الحفر الصرف الصحي على الطريق العمومي من محطه رقم 1 إلي محطة رقم 2 بقرية غرب أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
من ناحية أخري، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري بمراكز محافظة أسوان، وقد كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية ، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها،موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.
جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية
أعمال احلال وتجديد خطوط مياه الشرب لقريه غرب أسوان
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