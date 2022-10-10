حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بالدقى

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي حملة إشغالات مكبرة في شوارع لطفي حسونة، وعبد الرحيم صبري، والتحرير، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة بالتنسيق مع المرور، عن ضبط 6 ميكروباصات مخالفة لخط السير بمنطقه كوبري الخشب، وتحرير غرامات فورية للمخالفين، وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي.

من جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات.

وكلف محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.