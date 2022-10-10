حفل فني لعازف الدرامز أحمد ربيع في "أوبرا الإسكندرية" الخميس

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال العالمية لموسيقى "الجاز فيوجن"، والذي قام بتقديمها لأول مرة في عام 1995 لكبار موسيقى الجاز في العالم، حيث يعتبر من أصعب أساليب العزف لعدم اعتماده على إيقاع ثابت.

يشار إلي أن الفنان أحمد ربيع يعتبر من أهم رواد عازف الدرامز في الشرق الأوسط،وهو أول من أدخل موسيقى"الفيوجن جاز" إلي مصر، أسس أكثر من فرقة موسيقية ولعب مع العديد من الموسيقيين على مدار أكثر من 20 سنة، كما شارك العديد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم ،وشارك بمهرجان القلعة التي تنظمه دار الأوبرا المصرية منذ بدايته، كما قام بالعزف في الحفل الختامي لافتتاح مكتبة الاسكندرية.

ويعتبر أحمد ربيع هو الممثل الرسمي لعدة شركات عالمية في مجال تصنيع الدرامز والاستيكس ويعتبر من الفنانين القلائل في الشرق الاوسط الذين يمثلون هذه الشركات.