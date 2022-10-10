حجز طالب جامعى على ذمة التحريات لاتهامه بالشروع في سرقة سيدة بالشيخ زايد

أحمد إسماعيل

باشرت النيابة العامة بالشيخ زايد، التحقيق في واقعة اتهام طالب جامعي مضطرب نفسيا، بالشروع في سرقة سيدة بالإكراه في الشيخ زايد، وقررت حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد محاولة أحد الأشخاص سرقة سيدة بالإكراه في الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب جامعي مضطرب نفسيا، حاول سرقة سيدة تستقل سيارة ملاكي بالإكراه، إلا أنها استغاثت بالمارة وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.