حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل نقاش بسبب خلافات مالية في كرداسة

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامه بالجيزة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نقاش، بسبب خلافات مالية في كرداسة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحفظت على سلاح الجريمة.

كلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة نقاش لقى مصرعه، بسبب خلافات مالية مع عامل في كرداسة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن نقاش لقى مصرعه نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن عامل وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطه اعترف بطعن المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما وأرشد عن سلاح الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.