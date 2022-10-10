حبس صاحب صفحة تروج لبيع أدوية مجهولة بـ"الفيس بوك" في القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للترويج لبيع الأدوية غير المصرح بتداولها بالقاهرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء صفحة على موقع التـواصل الإجتماعى "فيـس بوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية ملكه بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (21,555 ألف قرص دوائى- مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بإنشائه الصفحة المُشار إليها بقصد ترويج الأدوية المهربة جمركياً والتصرف فيها بالبيع لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.