حبس أدمن صفحة تروج العقاقير الطبية فى القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس أدمن صفحة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج العقاقير الطبية وبيعها بصورة غير شرعية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بإنشاء صفحة عبر موقع "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية غير المصرح بتداولها، وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) بإنشاء صفحة على مــوقع التـواصل الإجتماعى "فيـس بـوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإنشاء الصفحة بقصد ترويج الأدوية غير المصرح بتداولها، وأرشد عن مخزن ضُبط بداخله (9555 قرص دوائى - مبلغ مالى- هاتف محمول)، وأقر بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.