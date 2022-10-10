اليوم السابع
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جولة تفقدية بمدارس الصف لمتابعة انتظام العملية التعليمية.. صور

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:55 ص
جولة تفقدية بمدارس الصف لمتابعة انتظام العملية التعليمية.. صور جولة تفقدية بمدارس الصف لمتابعة انتظام العملية التعليمية
كتبت - مرام محمد

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تفقدت أمل مبروك مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدارس الأقواز التابعة لإدارة الصف التعليمية؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.
 
حضرت مدير التعليم العام، طابور الصباح وتحية العلم، وتفقدت الفصول الدراسية، واستمعت إلى الطلاب للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وذلك بحضور ياسر عكاشة مدير عام إدارة الصف التعليمية، ومحمد كامل وكيل الإدارة.
 
وأكدت خلال الزيارة على تسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية وتفعيل اليوم الرياضي، مع التأكيد على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ خلال اليوم الدراسي ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.
 
 
جانب من الجولة
جانب من الجولة

انتظام العملية التعليمية
انتظام العملية التعليمية

جولة تفقدية بمدارس الصف
جولة تفقدية بمدارس الصف

جولة تفقدية بمدارس الصف لمتابعة انتظام العملية التعليمية
جولة تفقدية بمدارس الصف لمتابعة انتظام العملية التعليمية

 


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