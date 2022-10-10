اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 05:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جنرال أمريكي: تفجير جسر كيرتش له تأثيره النفسي في حرب أوكرانيا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 04:10 ص
جنرال أمريكي: تفجير جسر كيرتش له تأثيره النفسي في حرب أوكرانيا جسر القرم
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الجنرال الأمريكي ويسلي كلارك، القائد السابق للقوات المشتركة العليا بحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الانفجار الذي دمر جزئيا جسر مضيق كيرتش -الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم- له تأثيره النفسي الكبير في حرب أوكرانيا.

وقال الجنرال المتقاعد كلارك -في تصريحات- إن من المبكر لأوانه الحديث عن التأثير العسكري لهذا التفجير، لكنه يرتبط بمواصلة الجهود التي يبذلها الأوكرانيون.

يذكر أن الانهيار الجزئي للجسر حدث نتيجة لانفجار شاحنة واشتعالها مع مرور خزانات وقود على متن قطار بضائع.

واتهمت روسيا الجانب الأوكراني بأنها تقف وراء هذا الانفجار واعتبرته عملا إرهابيا رغم أن أوكرانيا لم تعلن رسميا مسئوليتها عن وقوعه.

 


جسر كيرتش

تفجير جسر القرم

جسر القرم

حرب أوكرانيا

امريكا

روسيا

اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة